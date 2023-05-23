Der Grübelstein / Der große böse Krabbler-SitterJetzt kostenlos streamen
Miss Spider's Freunde In Sunny Patch
Folge 7: Der Grübelstein / Der große böse Krabbler-Sitter
24 Min.Ab 6
Squirt weiß nicht, ob er zu einer Party oder zur Knollentuba-Parade gehen soll. Der Grübelstein hilft ihm bei der Lösung des Dilemmas. Holley und Miss Spider wollen den Hochzeitstag alleine verbringen und Frau Spindella passt auf die Kinder auf.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Miss Spider's Freunde In Sunny Patch
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited 2004