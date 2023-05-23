Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Grübelstein / Der große böse Krabbler-Sitter

FilmRise KidsStaffel 2Folge 7
Folge 7: Der Grübelstein / Der große böse Krabbler-Sitter

24 Min.Ab 6

Squirt weiß nicht, ob er zu einer Party oder zur Knollentuba-Parade gehen soll. Der Grübelstein hilft ihm bei der Lösung des Dilemmas. Holley und Miss Spider wollen den Hochzeitstag alleine verbringen und Frau Spindella passt auf die Kinder auf.

