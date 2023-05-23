Sei gut zu Krabblern und FröschenJetzt kostenlos streamen
Miss Spider's Freunde In Sunny Patch
Folge 13: Sei gut zu Krabblern und Fröschen
24 Min.Ab 6
Felix der Frosch verbringt eine lustige Nacht mit seinen neuen Käfer-Freunden im Kuschelloch. Am nächsten Morgen beschließt er, nicht mehr nach Hause zu gehen. Er würde selbst gern ein kleiner Käfer sein.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited 2004