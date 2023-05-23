Zum Inhalt springenBarrierefrei
Miss Spider's Freunde In Sunny Patch

Das große Seh-Nix-Um / Eine kleine Krabblermusik

FilmRise KidsStaffel 2Folge 2
Das große Seh-Nix-Um / Eine kleine Krabblermusik

Folge 2: Das große Seh-Nix-Um / Eine kleine Krabblermusik

24 Min.Ab 6

Squirt freundet sich mit der schüchternen Mücke Pippy an. Als ein Huhn die kleinen Krabbler bedroht, gibt Pippy ihre Schüchternheit auf und rettet alle. Shimmer interessiert sich für das Dudelsackspielen, aber dann geht sie plötzlich lieber tanzen.

FilmRise Kids
