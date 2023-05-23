Miss Spider's Freunde In Sunny Patch
Folge 11: Der geheime Frosch
24 Min.Ab 6
Spratz, Glimmer und Zwirni entdecken an der großen Pfütze den Frosch Felix, der sich mit seiner Zunge an einem Schilfrohr verfangen hat. Nachdem sie den Frosch befreit haben, erfahren sie, dass er kein gewöhnlicher Frosch ist.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Unterhaltung
6
Copyrights:© Nelvana Limited 2004