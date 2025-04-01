Mord ist ihr Hobby
Folge 1: Tödliches Serum
45 Min.Ab 12
Jessica recherchiert für ihren neuesten Roman in einem Tierpark in Los Angeles. Zoodirektor Norman Gilford veranstaltet zu Ehren der Star-Autorin eine Feier, zu der alle Angestellten des Zoos eingeladen sind. Kelly, Gilfords Sekretärin, wird auf der Party von Mark Atwater begleitet. Schon bald gerät sie in einen Streit mit Joyce Hacker, einer reichen Witwe und Förderin des Zoos, die Interesse an Mark zeigt. Wenige Tage später wird Marks Leiche im Reptilienhaus gefunden ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH