SAT.1 GOLDStaffel 11Folge 7vom 22.09.2025
Folge 7: Kein Held des Tages

44 Min.Folge vom 22.09.2025Ab 12

Jessica Fletcher verbringt ihren Urlaub auf Martinique, wo sie sich im Hotel ihrer Freundin Lauren einquartiert. Doch die karibische Idylle trügt: Der Hotelgast und Privatdetektiv Charlie Garrett wird verdächtigt, die Ehefrau eines Klienten ermordet zu haben. Garrett beteuert seine Unschuld, und es ist an Jessica herauszufinden, ob er die Wahrheit sagt oder lügt ...

