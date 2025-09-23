Was geschah mit Sam und Terry?Jetzt kostenlos streamen
Mord ist ihr Hobby
Folge 9: Was geschah mit Sam und Terry?
46 Min.Folge vom 23.09.2025Ab 12
Die Vorbereitungen zu einem Galadinner von Jessicas Club sind im vollen Gange, als der örtliche Frisör Sam Bryce in Jessicas Garage durch einen Stromschlag getötet wird. Sheriff Metzger hat schnell eine Theorie, wie und von wem Sam ermordet wurde. Als Hauptverdächtige gilt Terry Deauville, eine Lehrerin, von der sich Sam vor Kurzem getrennt hat. Doch dann wird auch Terry tot aufgefunden, und Jessica zweifelt an Sheriff Metzgers Theorie, sie hätte Selbstmord begangen ...
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH