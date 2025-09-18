Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Blutige Wirklichkeit

SAT.1 GOLDStaffel 11Folge 2vom 18.09.2025
Blutige Wirklichkeit

Blutige WirklichkeitJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 2: Blutige Wirklichkeit

44 Min.Folge vom 18.09.2025Ab 12

In Amsterdam findet ein Schriftstellerkongress statt, zu dem auch Jessica eingeladen ist. Dort trifft sie auf ihren Freund und Kollegen Nigel Allison, der wenig später spurlos verschwindet. Da sich die niederländische Polizei gleichgültig gibt, bleibt der Autorin nichts anderes übrig, als auf eigene Faust zu ermitteln. Von einem britischen Geheimagenten erfährt sie, dass Allison entführt wurde und gegen Lösegeld festgehalten wird. Schon bald gibt es einen Mord ...

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen