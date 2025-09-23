Mord ist ihr Hobby
Folge 8: Die blutrote Karaffe
45 Min.Folge vom 23.09.2025Ab 12
Der Sohn von Anna Grimaldi, einer Freundin Jessicas, wird ermordet. Um der Familie beizustehen, besucht die Autorin die Grimaldis auf deren Weingut. Es stellt sich heraus, dass Annas Sohn kurz vor seinem Tod Michelle Scarlatti geheiratet hat, die nun Anspruch auf Anteile des Weinguts erhebt. Schon bald gibt es einen weiteren Mord. Der Verdacht fällt auf Annas Stiefsohn Pete, doch Jessica verfolgt eine andere Spur ...
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
