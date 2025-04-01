Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

Lug und Trug

SAT.1 GOLD Staffel 11 Folge 16
Lug und Trug

Mord ist ihr Hobby

Folge 16: Lug und Trug

45 Min. Ab 12

Ein Roman Jessicas soll verfilmt werden. Zu diesem Zweck begibt sich die Schriftstellerin nach Hollywood, um mit Boyce Brown, dem Direktor eines Filmstudios, über die Adaption zu sprechen. Sie erfährt, dass Regisseur Austin Young vor mehr als 30 Jahren Suizid begangen haben soll. Fritz Randall, ein Mitarbeiter Browns, glaubt aber an einen Mord. Schon bald stirbt Randall unter denselben Umständen wie Young. Jessica macht sich auf die Suche nach dem Mörder ...

