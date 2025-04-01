Mord ist ihr Hobby
Folge 15: Doppelter Tod
45 Min.Ab 12
Max Franklin, Chef eines Chemiekonzerns, kommt bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Jessica hilft Liz, einer Angestellten des Konzerns, bei der Veröffentlichung eines Buchs. Liz weiht Jessica nach und nach in die Machenschaften der Firma ein, bis sich herausstellt, dass Max Franklin seinen Tod nur vorgetäuscht hat. Der Wissenschaftler hält sich weiterhin versteckt, da er sich bedroht fühlt. Als er schließlich tatsächlich ermordet wird, ist Jessicas Spürsinn gefragt ...
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH