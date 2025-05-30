Das verhängnisvolle TagebuchJetzt kostenlos streamen
Mord ist ihr Hobby
Folge 17: Das verhängnisvolle Tagebuch
46 Min.Folge vom 30.05.2025Ab 12
Der Promi Richard Bennett bittet Jessica, für ihn auf einer Auktion das Tagebuch seiner Kollegin Evangeline zu ersteigern, die Selbstmord begangen hat. Anschließend möchte er es zerstören, denn es enthält pikante Details. Doch Jessica beobachtet vor der Versteigerung, dass der Auktionator ein falsches Angebot von 5.000 Dollar mit Evangelines Therapeutin Dr. Sylvia Dunn vereinbart. Als während der Auktion Richards Leiche gefunden wird, ist das Chaos perfekt ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH