Mord ist ihr Hobby

Das verhängnisvolle Tagebuch

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 17vom 30.05.2025
Folge 17: Das verhängnisvolle Tagebuch

46 Min.Folge vom 30.05.2025Ab 12

Der Promi Richard Bennett bittet Jessica, für ihn auf einer Auktion das Tagebuch seiner Kollegin Evangeline zu ersteigern, die Selbstmord begangen hat. Anschließend möchte er es zerstören, denn es enthält pikante Details. Doch Jessica beobachtet vor der Versteigerung, dass der Auktionator ein falsches Angebot von 5.000 Dollar mit Evangelines Therapeutin Dr. Sylvia Dunn vereinbart. Als während der Auktion Richards Leiche gefunden wird, ist das Chaos perfekt ...

