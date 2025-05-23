Mord ist ihr Hobby
Folge 6: Das verbotene Zimmer
46 Min.Folge vom 23.05.2025Ab 6
Jessica wird von ihrer Freundin Francesca zu Hilfe geholt, die kurz vor dem Nervenzusammenbruch steht, weil sie glaubt, dass der Geist ihres verstorbenen Mannes Ross in ihrem Haus spuke. Francesca ist inzwischen mit einem Mann namens Scott verheiratet. Auch die anderen Hausbewohner lernt Jessica kennen: Francescas Tochter Cheryl, Haushälterin Margaret, Gärtner Carl und Sekretärin Brooke. Als Scott bei einem Autounfall ums Leben kommt, ahnt Jessica, dass es Mord war ...
