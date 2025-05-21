Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

Tod am Nachmittag

SAT.1 GOLD Staffel 2 Folge 3 vom 21.05.2025
Tod am Nachmittag

Tod am NachmittagJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 3: Tod am Nachmittag

46 Min. Folge vom 21.05.2025 Ab 6

Jessica besucht ihre Nichte Nita, die eine Rolle in der Serie "Der Pittsfield-Rächer" ergattert hat und unbedingt möchte, dass ihre Tante bei den Dreharbeiten zuschaut. Doch für Jessica sind die Vorgänge hinter den Kulissen noch interessanter: Schnell kommt sie dahinter, dass die Produzentin Joyce Alleinherrscherin in ihrem Reich ist und jeden feuert, der ihr nicht passt. Als Joyce erschossen wird, fällt der Verdacht auf mehrere Mitarbeiter der Produktion, darunter auch Nita ...

