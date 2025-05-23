Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Die Tote im See

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 7vom 23.05.2025
Die Tote im See

Die Tote im SeeJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 7: Die Tote im See

46 Min.Folge vom 23.05.2025Ab 12

Als Jessica eine Woche auf einem Gutshof verbringt, wohin sie der Grundstücksmakler Harry Pierce eingeladen hat, will sie eigentlich in Ruhe an ihrem neuen Buch "Mord in der Herberge" arbeiten. Doch eines Morgens, als sie mit Vogelliebhaber Burton Hollis einen Spaziergang am See macht, beobachtet sie mit dem Fernglas, wie Howard Crane seine Frau ins Wasser stößt. Sie kann nur noch tot geborgen werden. Obwohl der Mordfall eindeutig zu sein scheint, beteuert Howard seine Unschuld.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen