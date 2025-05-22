Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

Das Ende einer Karriere

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 5vom 22.05.2025
Das Ende einer Karriere

Folge 5: Das Ende einer Karriere

46 Min.Folge vom 22.05.2025Ab 6

Auf Bitten ihrer Cousine Emma McGill fliegt Jessica nach London. Dort erfährt sie, dass einige Leute der Frau offenbar nach dem Leben trachten: Sie ist die Besitzerin der altehrwürdigen Mayhew Music Hall, die nach ihrem Ableben in den Besitz von Archie Weems und seiner Frau Violet übergehen würde. Emma kann die versuchten Mordanschläge nicht beweisen. Als jedoch die Garderobiere Bridget O'Hara aufgrund einer Verwechslung einem Attentat zum Opfer fällt, muss Jessica handeln.

