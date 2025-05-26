Mord ist ihr Hobby
Folge 8: Kopf an Kopf
46 Min.Folge vom 26.05.2025Ab 12
Jessica befindet sich zu Besuch bei ihrer Nichte Tracy in San Francisco, wo diese als Jockey arbeitet. Dies gibt Jessica Gelegenheit, die Pferderennen aus nächster Nähe zu beobachten. Am Tag, als ihre Nichte mit dem berühmten Pferd "Anchors Ahoy" an den Start geht, fiebert sie mit - und Tracy gewinnt! Doch das Preisgeld kann nicht mehr ausgezahlt werden, denn Rennstallbesitzer Jack Bowen wird tot in der Box aufgefunden. Und Tracy gehört nun zu den Hauptverdächtigen ...
Mord ist ihr Hobby
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH