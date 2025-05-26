Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Kopf an Kopf

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 8vom 26.05.2025
Kopf an Kopf

Kopf an KopfJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 8: Kopf an Kopf

46 Min.Folge vom 26.05.2025Ab 12

Jessica befindet sich zu Besuch bei ihrer Nichte Tracy in San Francisco, wo diese als Jockey arbeitet. Dies gibt Jessica Gelegenheit, die Pferderennen aus nächster Nähe zu beobachten. Am Tag, als ihre Nichte mit dem berühmten Pferd "Anchors Ahoy" an den Start geht, fiebert sie mit - und Tracy gewinnt! Doch das Preisgeld kann nicht mehr ausgezahlt werden, denn Rennstallbesitzer Jack Bowen wird tot in der Box aufgefunden. Und Tracy gehört nun zu den Hauptverdächtigen ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen