Mord ist ihr Hobby
Folge 4: Griffens erster Fall
46 Min.Folge vom 22.05.2025Ab 6
Jessica macht eine Reise nach England, wo ihr am Crenshaw College ein Preis verliehen werden soll. Doch kaum ist sie angekommen, ist schon wieder ihr kriminalistischer Spürsinn gefragt, denn beim morgendlichen Joggen entdeckt sie eine Leiche. Bei dem Ermordeten handelt es sich um Nick Fulton, und überraschenderweise gibt es gleich zwei Frauen, die behaupten, ihn umgebracht zu haben: Daphne, eine Freundin von Nick, und Daphnes Mutter Jocelyn, Professorin am College ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH