Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Maskenball mit Leiche

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 21vom 03.06.2025
Maskenball mit Leiche

Maskenball mit LeicheJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 21: Maskenball mit Leiche

46 Min.Folge vom 03.06.2025Ab 6

Jessica besucht ihren Cousin Calhoun in New Orleans. Als bei einem Ball der Spielcasino-Besitzer Johnny Blaze tot aufgefunden wird, gerät ausgerechnet Calhoun unter Verdacht, ihn ermordet zu haben. Doch Calhoun ist nicht der Einzige, der Schulden bei Blaze hatte. Auch der Kongressabgeordnete Brad Gardner stand bei Blaze in der Kreide. Immer mehr Leute werden verdächtigt, den Mord begangen zu haben ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen