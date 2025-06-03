Mord ist ihr Hobby
Folge 21: Maskenball mit Leiche
46 Min.Folge vom 03.06.2025Ab 6
Jessica besucht ihren Cousin Calhoun in New Orleans. Als bei einem Ball der Spielcasino-Besitzer Johnny Blaze tot aufgefunden wird, gerät ausgerechnet Calhoun unter Verdacht, ihn ermordet zu haben. Doch Calhoun ist nicht der Einzige, der Schulden bei Blaze hatte. Auch der Kongressabgeordnete Brad Gardner stand bei Blaze in der Kreide. Immer mehr Leute werden verdächtigt, den Mord begangen zu haben ...
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH