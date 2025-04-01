Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kunst, Geld und Mord

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 22
46 Min.Ab 12

Jessica verbringt einige Tage bei einem alten Freund. In dem Haus von Lloyd leben auch dessen Töchter Julia und Sabrina und sein Schwiegersohn. Als Julia eines Morgens erdrosselt im Salon des Hauses aufgefunden wird, wird Lloyd dafür verantwortlich gemacht. Doch Jessica steckt schon voller Eifer in den Ermittlungen - bis sie herausfindet, dass Donald und Sabrina ein Paar waren, bevor er Julia heiratete ...

