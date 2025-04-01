Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

Ein Erbe wird gesucht

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 11
Ein Erbe wird gesucht

Mord ist ihr Hobby

Folge 11: Ein Erbe wird gesucht

46 Min.Ab 12

Jessicas alter Freund Andrew Kerry ist auf der Suche nach seinem Enkelsohn Peter, dem er seinen gesamten Besitz vererben möchte. Peter ist seit vielen Jahren verschwunden, doch Andrew ist davon überzeugt, dass er noch am Leben ist. Zusammen mit Peters altem Schulfreund Danny macht sich Jessica auf die Suche nach dem verschollenen Enkel.

