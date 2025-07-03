Mord ist ihr Hobby
Folge 4: Drei Morde zu viel
46 Min.Folge vom 03.07.2025Ab 12
Jessica verbringt das Wochenende auf einer Skihütte. Während eines Abendessens werden drei Skiprofis vorgestellt, darunter auch Gunnar Tillstrom und Larry McIvor. Gunnar Tillstrom lässt es sich nicht nehmen, mit Anne Lowery, der Frau des Hüttenbesitzers, heftig zu flirten. Als der Skiprofi am nächsten Tag tot aufgefunden wird, versuchen die Lowerys dies zu verheimlichen. Sie bitten Jessica, diskrete Ermittlungen anzustellen ...
