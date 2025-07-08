Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD Staffel 5 Folge 12 vom 08.07.2025
Folge vom 08.07.2025 Ab 6

In New York wird in einer Seitenstraße die Leiche eines Mannes gefunden. Der Tote hat keine Papiere bei sich, ist teuer gekleidet, trägt aber nur einen Schuh. Jessicas alter Freund, Lieutenant Hanratty, ordnet eine Autopsie an, bei der sich herausstellt, dass das Opfer zum Zeitpunkt des Todes stark alkoholisiert war. Schließlich wird der Verstorbene als Elliot Winston identifiziert, der angeblich seit geraumer Zeit "trocken" war.

