Mord ist ihr Hobby
Folge 2: Die blutrote Nelke
46 Min.Ab 12
Bei einem Empfang des Verlegers Axel Weingard lernt Jessica Dennis Stanton kennen. Als sie sich später auf ihr Zimmer zurückzieht, springt Stanton plötzlich vom oberen Stockwerk auf Jessicas Balkon und behauptet, er wäre bei einem Rendezvous gestört worden. Am nächsten Morgen erfährt Jessica, dass Marta Weingards kostbares Collier gestohlen wurde. Da das Zimmer der Weingards genau über Jessicas liegt, kommt ihr schnell ein Verdacht ...
