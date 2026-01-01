Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

Die blutrote Nelke

SAT.1 GOLD Staffel 5 Folge 2
Die blutrote Nelke

Mord ist ihr Hobby

Folge 2: Die blutrote Nelke

46 Min. Ab 12

Bei einem Empfang des Verlegers Axel Weingard lernt Jessica Dennis Stanton kennen. Als sie sich später auf ihr Zimmer zurückzieht, springt Stanton plötzlich vom oberen Stockwerk auf Jessicas Balkon und behauptet, er wäre bei einem Rendezvous gestört worden. Am nächsten Morgen erfährt Jessica, dass Marta Weingards kostbares Collier gestohlen wurde. Da das Zimmer der Weingards genau über Jessicas liegt, kommt ihr schnell ein Verdacht ...

