Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Nicht nur Rufmord

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 17vom 11.07.2025
Nicht nur Rufmord

Nicht nur RufmordJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 17: Nicht nur Rufmord

46 Min.Folge vom 11.07.2025Ab 12

In Cabot Cove herrscht große Aufregung: Sybil Reed, eine ehemalige Schülerin Jessicas, hat ein Enthüllungsbuch über die Bewohner von Cabot Cove geschrieben. Der Buchhändler Ellis profitiert zunächst vom Klatschbedürfnis der Kleinstädter. Als aber eines Nachts die Schaufenster seines Buchladens eingeschlagen werden und die Bücher von Sybil in Flammen stehen, ist er gewarnt. Schließlich wird eine Einwohnerin von Cabot Cove tot aufgefunden - jetzt ist Jessicas Spürsinn gefragt ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen