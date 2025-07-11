Mord ist ihr Hobby
Folge 18: Mord in Montana
46 Min.Folge vom 11.07.2025Ab 12
Bob Jarrett, ein junger Schriftsteller, bittet Jessica und ihre Verlegerin nach Montana zu kommen. Er hält das letzte Manuskript des verstorbenen Autors Trevor Hudson für eine Fälschung. Kurze Zeit später wird Jarrett tot in seinem Arbeitszimmer aufgefunden. Jessica macht sich auf die Suche nach dem Mörder ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH