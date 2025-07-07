Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Hochzeit mit Hindernissen

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 9vom 07.07.2025
Hochzeit mit Hindernissen

Hochzeit mit HindernissenJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 9: Hochzeit mit Hindernissen

46 Min.Folge vom 07.07.2025Ab 12

Jessica ist zur Hochzeit ihres Neffen Grady und dessen Braut Donna eingeladen. Die Feier findet bei den Eltern der Braut statt, die mit ihrem Schwiegersohn wenig einverstanden sind, aber gute Miene zum bösen Spiel machen. Die Feier ist bereits in vollem Gange, als plötzlich die Leiche der Haushälterin Harriet aufgefunden wird. Jessica will den Fall aufklären.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen