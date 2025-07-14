Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Spieglein, Spieglein, an der Wand (1)

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 21vom 14.07.2025
Spieglein, Spieglein, an der Wand (1)

Spieglein, Spieglein, an der Wand (1)Jetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 21: Spieglein, Spieglein, an der Wand (1)

46 Min.Folge vom 14.07.2025Ab 12

Eudora McVeigh, bekannt als die Kriminalschriftstellerin schlechthin, wird von ihrem Verleger Lew Bracken in Kenntnis gesetzt, dass ihr aktuelles Manuskript abgelehnt wurde. Als Beispiel einer Autorin, die den Geschmack der Zeit trifft, nennt er ihr Jessica Fletcher. Kurzerhand beschließt Eudora, Jessica einen Besuch in Cabot Cove abzustatten. Als die beiden den Strand entlang spazieren, entdecken sie die Leiche eines Mannes.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen