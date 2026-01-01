Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Spieglein, Spieglein, an der Wand (2)

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 22
Spieglein, Spieglein, an der Wand (2)

Spieglein, Spieglein, an der Wand (2)Jetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 22: Spieglein, Spieglein, an der Wand (2)

47 Min.Ab 12

Die Schriftstellerin Jessica Fletcher ist eine erfolgreiche Kriminalroman-Autorin, doch damit nicht genug. Auch in ihrer Freizeit ist sie den Mördern auf der Spur, um knifflige - und zum Teil lebensgefährliche - Kriminalfälle zu lösen. Ihr grandioser Spürsinn führt sie immer ans Ziel.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen