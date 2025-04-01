Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

SAT.1 GOLDStaffel 11Folge 13
Folge 13: Mord in Kairo

46 Min.Ab 12

Jessica reist nach Ägypten, um gemeinsam mit der Kuratorin Sally Otterbrun den kulturellen Austausch zwischen Museen in New York und Kairo zu organisieren. Was Jessica nicht weiß: Sally wurde von Museumsdirektor Sherif Faris beauftragt, eine wertvolle Statue gegen eine Fälschung auszutauschen. In Kairo angekommen, wird Jessicas Tasche gestohlen. Als auch noch die Statue abhanden kommt und ein Mord verübt wird, ist wieder einmal Jessicas Spürsinn gefragt ...

