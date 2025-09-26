Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

Der unheimliche Würger

SAT.1 GOLDStaffel 11Folge 14vom 26.09.2025
Folge 14: Der unheimliche Würger

45 Min.Folge vom 26.09.2025Ab 12

Jessica weilt in Italien, wo sie ihre Freunde Jonas und Andrea in Genua besucht. Andrea ist Sopranistin und hat nach schwierigen Verhandlungen die Hauptrolle in einer Oper erhalten. Die Sängerin befindet sich in psychiatrischer Behandlung - sie fühlt sich von einem geheimnisvollen "Würger" bedroht. Der Opernintendant Rudolfo Petrocelli sieht die Premiere der Oper in Gefahr. Als er wenig später tot in Andreas Garderobe aufgefunden wird, fällt der Verdacht auf Jonas ...

