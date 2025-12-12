Todestaxi auf Mallorca: War der Tod von Tim V. wirklich ein Unfall?Jetzt kostenlos streamen
Mord unter Palmen
Folge 13: Todestaxi auf Mallorca: War der Tod von Tim V. wirklich ein Unfall?
Auf der Autobahn weichen Autos einem unbekannten Hindernis aus. Ein Fahrer fährt jedoch einfach darüber. Der unerwartete Widerstand zwingt ihn zum Anhalten. Entsetzt erkennt er, dass es sich um einen regungslosen Menschen handelt. Tim und Frederik verbringen ihren Urlaub auf Mallorca. Am letzten Abend am Ballermann verlieren sie sich. Frederik kehrt allein ins Hotel zurück – ohne Tim. Am nächsten Morgen ist überall die Meldung vom Tod eines jungen Deutschen auf der Autobahn. Was geschah mit Tim?
