Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord unter Palmen

Einbetoniert am Bosporus – Das rätselhafte Verschwinden von Rita

Kabel EinsStaffel 1Folge 12vom 05.12.2025
Einbetoniert am Bosporus – Das rätselhafte Verschwinden von Rita

Einbetoniert am Bosporus – Das rätselhafte Verschwinden von RitaJetzt kostenlos streamen

Mord unter Palmen

Folge 12: Einbetoniert am Bosporus – Das rätselhafte Verschwinden von Rita

28 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12

Istanbul – pulsierende Metropole, Moderne trifft hier Tradition. Als Rita im März 2017 dorthin reist, plant sie nur geschäftliche Termine und einen Neuanfang in Deutschland. Doch plötzlich meldet sie sich nicht mehr bei ihrer Familie. Ermittler rekonstruieren Ritas letzte Wege: Überwachungskameras, GPS-Daten und widersprüchliche Aussagen eines Mannes aus ihrer Vergangenheit werfen Fragen auf. Türkische Medien greifen den Fall auf – und ein Hinweis führt die Polizei zu einem erschütternden Fund.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mord unter Palmen
Kabel Eins
Mord unter Palmen

Mord unter Palmen

Alle 1 Staffeln und Folgen