Strandappartement Alanya: Drei Zimmer, Küche, Mord
14 Min. 21.11.2025 Ab 12
Im Sommer 2014 erschüttert ein grausames Verbrechen das türkische Strandparadies Alanya: das Ehepaar Peter (65) und Kerstin (50) Horvath werden in ihrem Ferienapartment tot aufgefunden. Nachdem Freunde tagelang nichts von ihnen hörten, alarmieren sie die Polizei – und ein grausamer Verdacht bestätigt sich. Gerichtsreporterin Semra Pelek rekonstruiert die Ereignisse und begleitet die Ermittlungen. Welches Motiv steckt hinter diesem gewaltsamen Mord?
