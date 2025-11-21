Zum Inhalt springenBarrierefrei
Strandappartement Alanya: Drei Zimmer, Küche, Mord

Kabel EinsStaffel 1Folge 4vom 21.11.2025
Folge 4: Strandappartement Alanya: Drei Zimmer, Küche, Mord

14 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12

Im Sommer 2014 erschüttert ein grausames Verbrechen das türkische Strandparadies Alanya: das Ehepaar Peter (65) und Kerstin (50) Horvath werden in ihrem Ferienapartment tot aufgefunden. Nachdem Freunde tagelang nichts von ihnen hörten, alarmieren sie die Polizei – und ein grausamer Verdacht bestätigt sich. Gerichtsreporterin Semra Pelek rekonstruiert die Ereignisse und begleitet die Ermittlungen. Welches Motiv steckt hinter diesem gewaltsamen Mord?

Kabel Eins
