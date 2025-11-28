Eiskalter Tod in Pattaya: Wenn der Traum vom Auswandern zum Albtraum wirdJetzt kostenlos streamen
Mord unter Palmen
Folge 8: Eiskalter Tod in Pattaya: Wenn der Traum vom Auswandern zum Albtraum wird
14 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12
Wie so viele Deutsche, erfüllt sich Hans-Peter M. mit seiner Familie zusammen den Traum vom Auswandern nach Thailand, Pattaya. Nachdem seine Ehe in die Brüche gegangen ist, wird er von seiner 24-Jährigen Lebensgefährtin als vermisst gemeldet. Hans-Peter wollte sich mit einer poteniellen Geschäftspartnerin für einen Millionen-Immobiliendeal treffen, von dem der Makler jedoch nicht heimkehrte. Was können die Überwachungskameras über seinen Verbleib erzählen?
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins