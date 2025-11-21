Mörder an Bord: Endstation OstseeJetzt kostenlos streamen
Folge 3: Mörder an Bord: Endstation Ostsee
26 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12
Ein deutsches Pärchen möchte 1997 von Stuttgart aus mit einer Fähre nach Finnland reisen. Doch dass diese Traumreise in einem Albtraum enden würde, hätte niemand von ihnen erwartet. Zusammen mit einem Freund fahren sie über Hamburg nach Kopenhagen und weiter nach Stockholm. Auf der Fähre nach Turku endet ihre Reise jäh: Am nächsten Morgen finden schwedische Pfadfinder zwei regungslose Körper und viel Blut vor.
