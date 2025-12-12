Neuseeland: Per Anhalter in den Tod – Der Fall Birgit B.Jetzt kostenlos streamen
Mord unter Palmen
Folge 16: Neuseeland: Per Anhalter in den Tod – Der Fall Birgit B.
25 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 12
Neuseeland gilt als Paradies für Backpacker – sicher, weit, frei. Doch 2005 findet ein Spaziergänger die Leiche der 28-jährigen Birgit B. in einem Waldstück. Von ihren Sachen fehlt jede Spur. Die Polizei rekonstruiert mühsam ihre letzte Reise per Anhalter und arbeitet sich durch Kameraaufnahmen, Zeugenaussagen und ungewöhnliche Hinweise aus der Bevölkerung. Stück für Stück entsteht ein Bild ihres letzten Tages und ein Verdacht, der eine landesweite Fahndung auslöst.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mord unter Palmen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins