Mord unter Palmen

Grausames Schweigen im Tannheimer Tal: Der Fall des Raven V.

Kabel EinsStaffel 1Folge 15vom 12.12.2025
Grausames Schweigen im Tannheimer Tal: Der Fall des Raven V.

Folge 15: Grausames Schweigen im Tannheimer Tal: Der Fall des Raven V.

30 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 12

Im Frühjahr 2006 finden Wanderer im Tallheimer Tal die verweste Leiche des 25-jährigen Raven. Der junge Mann war im Winter zuvor als vermisst gemeldet worden, nachdem er sich Weihnachten nicht bei seiner Familie gemeldet hatte. Raven war auf die Empfehlung eines Freundes, als Saisonarbeiter ins Tal gekommen. Was geschah in jener Nacht, in der sein Freund behauptet, er hätte die gemeinsame Wohnung einfach mitten in der Nacht mit einer Matratze und Alkohol im Blut verlassen?

Kabel Eins
