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My Hero Academia

Gemeinsam mit Mezo

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 14vom 30.03.2026
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My Hero Academia

Folge 14: Gemeinsam mit Mezo

23 Min.Folge vom 30.03.2026Ab 12

Vor der Zentralklinik kommt es zu einem Aufstand, da die Heteromorphen die Freilassung des Schurken Kurogiri fordern. Einige Polizisten und Helden stellen sich dem wütenden Mob entgegen, doch sie sind weit in der Unterzahl.

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