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My Hero Academia

Diese Geschichte erzählt von der Zeit, bis wir alle zu Helden werden

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 4vom 13.03.2026
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My Hero Academia

Folge 4: Diese Geschichte erzählt von der Zeit, bis wir alle zu Helden werden

23 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12

Izuku und seine Freunde finden heraus, wer der Verräter in ihren eigenen Reihen ist. Die Schüler geben sich jedoch selbst die Mitschuld an Yugas Verhalten und möchten ihm eine zweite Chance anbieten. Doch die Entscheidung liegt nicht allein in den Händen der jungen Helden.

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