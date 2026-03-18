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My Hero Academia

Inflation

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 7vom 18.03.2026
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My Hero Academia

Folge 7: Inflation

23 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12

Die Helden müssen sicherstellen, dass Shigaraki und All For One im bevorstehenden Kampf mindestens zehn Kilometer voneinander entfernt sind, denn gemeinsam wären die beiden Schurken unbesiegbar. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen sie die Feinde jedoch zunächst aus ihren Verstecken locken ...

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