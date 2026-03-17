My Hero Academia
Folge 6: Division
23 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 12
Der Plan, den Aizawa entwickelt hat, um die Schurken zu täuschen, wird in die Tat umgesetzt. Dabei zählen die Helden auf Hitoshis Spezialität, die sich in letzter Zeit stark verbessert hat. Außerdem sind Neitos Fähigkeiten entscheidend für den Erfolg des Plans.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
My Hero Academia
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Fantasie
Produktion:JP, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Crunchyroll SA, Bildrechte: K. Horikoshi / Shueisha, My Hero Academia Project