My Hero Academia
Folge 8: Zwei Glühende Fäuste
23 Min.Folge vom 19.03.2026Ab 12
Shoto und Dabi stehen sich im Kampf gegenüber. Dabi enthüllt, wie er das Flammeninferno vor elf Jahren überlebt hat und was ihm seitdem widerfahren ist. Nun will er alles niederbrennen, doch Shoto stellt sich seinem Bruder mutig entgegen.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
My Hero Academia
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Fantasie
Produktion:JP, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Crunchyroll SA, Bildrechte: K. Horikoshi / Shueisha, My Hero Academia Project