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My Hero Academia

Zwei Glühende Fäuste

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 8vom 19.03.2026
Zwei Glühende Fäuste

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Folge 8: Zwei Glühende Fäuste

23 Min.Folge vom 19.03.2026Ab 12

Shoto und Dabi stehen sich im Kampf gegenüber. Dabi enthüllt, wie er das Flammeninferno vor elf Jahren überlebt hat und was ihm seitdem widerfahren ist. Nun will er alles niederbrennen, doch Shoto stellt sich seinem Bruder mutig entgegen.

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