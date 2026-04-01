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My Hero Academia

Butterfly Effect

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 15vom 01.04.2026
Butterfly Effect

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My Hero Academia

Folge 15: Butterfly Effect

23 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12

Spinner gelingt es, ins Krankenhaus einzudringen. Dort versucht er, Kurogiri zu befreien, dessen Spezialität im Kampf entscheidend sein könnte. Present Mic stellt sich dem Schurken in den Weg, doch er müsste zu drastischen Mitteln greifen, um ihn endgültig zu stoppen.

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