Die Verkettung der Ereignisse, die hierhergeführt habenJetzt kostenlos streamen
My Hero Academia
Folge 16: Die Verkettung der Ereignisse, die hierhergeführt haben
23 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 12
Himiko erstellt unzählige Kopien von Twice, die die Superhelden an allen Schauplätzen regelrecht überrennen. Außerdem setzt Dabi sein Feuer ein, sodass sich die Helden zurückziehen müssen. Endeavor muss nun versuchen, seinen eigenen Sohn zu stoppen.
Weitere Folgen in Staffel 7
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My Hero Academia
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Fantasie
Produktion:JP, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Crunchyroll SA