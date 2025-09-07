Naked Survival: Last One Standing
Folge vom 07.09.2025: Legenden im Outback
88 Min.Folge vom 07.09.2025Ab 12
Das australische Outback umfasst mehr als fünf Millionen Quadratkilometer. Weite Teile sind seit Millionen von Jahren unbewohnt, denn die Bedingungen in der Wildnis sind extrem. Tagsüber wird es sehr heiß, nachts droht Unterkühlung. Und die Aborigines warnen vor bösen Geistern, die den Menschen die Sinne rauben. Das Durchhaltevermögen der Survival-Profis wird in diesem Teil der Erde auf eine harte Probe gestellt. Bei der ersten Prüfung sollen die Outdoor-Cracks mit primitiven Hilfsmitteln Feuer machen und die Glut anschließend übers Wasser transportieren.
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Genre:Reality-Spielshow, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.