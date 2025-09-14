Naked Survival: Last One Standing
Folge vom 14.09.2025: Vergiftetes Karma
88 Min.Folge vom 14.09.2025Ab 6
Australiens Ureinwohner setzen im Outback seit Jahrtausenden Buschfeuer ein, um Wege freizuhalten, Flächen zu roden und Insekten zu bekämpfen. Aber dabei muss man sehr umsichtig zu Werke gehen. Die Flammen dürfen nicht außer Kontrolle geraten. Bei einem Ausscheidungswettkampf wird sich zeigen, ob die Teilnehmer:innen der Survival-Challenge die uralte Methode zu nutzen wissen. Und ein Outdoor-Crack hat es in der Wildnis auf die Ausrüstung der Konkurrenz abgesehen. Mit seinem respektlosen Verhalten macht sich der Kandidat in Down Under keine Freunde.
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Genre:Reality-Spielshow, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.