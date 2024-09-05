Staffel 12Folge 19vom 05.09.2024
Naruto: Shippuden
Folge 19: Für meinen Freund
22 Min.Folge vom 05.09.2024Ab 12
Naruto möchte immer noch der beste Ninja des Landes werden. Er sieht mit Erstaunen wie weit es seine Freunde geschafft haben, doch Neid steht einem Ninja nicht. Als die mysteriöse Akatsuki Gruppe auftaucht und versucht, Naruto und seinen Freunden das Leben schwer zu machen, muss Naruto beweisen, dass er nicht nur älter, sondern auch reifer und weiser geworden ist.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media