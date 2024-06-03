Staffel 20Folge 57vom 03.06.2024
Naruto: Shippuden
Folge 57: Gefühle, die verbinden
22 Min.Folge vom 03.06.2024Ab 12
Sasuke und Naruto werden an der gemeinsamen Ausführung ihres Planes gehindert, indem sie getrennt werden: Kaguya katapultiert Sasuke in eine andere Dimension. Nun ist Naruto im Kampf gegen seine Gegnerin auf sich allein gestellt.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media