Staffel 20Folge 59vom 03.06.2024
Naruto: Shippuden
Folge 59: Du wirst ganz bestimmt?
22 Min.Folge vom 03.06.2024Ab 12
Nach einer Rettungsaktion ist Obito in Lebensgefahr. Selbst Narutos Hilfe kommt zu spät. Mit seinen letzten Atemzügen bittet er Naruto, an seiner Stelle Hokage zu werden. Sodann begibt sich Obito zu Rin und, die ihn für sein Verhalten lobt.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media